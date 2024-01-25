Резиденты Арктической зоны РФ вложат в экономику Красноярского края около 38 млрд рублей

Самым крупным из таких проектов является освоение Сырадасайского месторождения угля

ТАСС, 25 января. Объем инвестиций 31 резидента Арктической зоны РФ в экономику севера Красноярского края составит 37,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации развития Енисейской Сибири со ссылкой на гендиректора организации Сергея Ладыженко по итогам дня Дальнего Востока и Арктики на Международной выставке-форуме "Россия".

Корпорация развития Енисейской Сибири выполняет функции управляющей компании для работы с резидентами Арктической зоны РФ на территории Красноярского края. Согласно данным корпорации, 23% Арктической зоны РФ приходится на территорию региона.

"В настоящее время в Красноярском крае зарегистрирован 31 резидент Арктической зоны РФ. В проекты, которые реализуют компании, будет инвестировано 37,6 млрд рублей, появится более 1 700 новых рабочих мест. Инициативы арктических резидентов реализуются в самых разных отраслях: это туризм, сфера услуг, информационные технологии, производство, строительство, торговля и другие", - сообщил Ладыженко.

По его словам, самым крупным из таких проектов является освоение Сырадасайского месторождения угля. Реализует проект компания "Северная звезда", которая в 2020 году стала первым резидентом Арктической зоны РФ на территории Красноярского края. В конце 2022 года уже началась отгрузка угля с месторождения. "Одной из важных задач Корпорации является разработка инвестиционных предложений, в том числе предлагаемых к реализации на территории Арктической зоны Красноярского края. Среди таких инвестпредложений - производство строительных материалов, строительство туристических комплексов и гостиниц, транспортно-логистических комплексов и другие", - добавил Ладыженко.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.