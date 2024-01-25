iPhone впервые стал самым продаваемым смартфоном в Китае в 2023 году

По данным IDC, в 2023 году в КНР наблюдалось падение реализации мобильных устройств, рынок сократился на 5% по сравнению с годом ранее

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Компания Apple в 2023 году впервые оказалась на первой строчке по продажам смартфонов в Китае, заняв долю рынка в 17,3%. Об этом сообщило американское аналитическое агентство IDC со ссылкой на собственные расчеты.

"Выход Apple на первое место в 2023 году <...> знаменует собой огромный успех [американской компании]", - отметил старший аналитик IDC в Китае Артур Го. Ниже по списку расположились китайские производители Honor (17,1% от общего объема продаж смартфонов в стране), OPPO (16,7%), Vivo (16,5%) и Xiaomi (13,2%).

Как указывает агентство, в 2023 году в КНР в целом наблюдалось падение реализации мобильных устройств, рынок сократился на 5% по сравнению с годом ранее. Негативная динамика конъюнктуры связана с медленным восстановлением экономики после пандемии и "вялым внутренним спросом". В то же время четвертый квартал ознаменовался резким ростом продаж смартфонов по всей стране.

Дополнительно в IDC обращают внимание на возвращение в конкурентную борьбу компании Huawei, которая в рассматриваемый период вырвалась в топ-5 компаний - производителей смартфонов после более чем двухлетнего отставания от основных игроков на рынке.