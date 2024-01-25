Под Красноярском прокуратура потребовала вернуть муниципалитету участок в 400 тыс. кв. м

Земля была передана для ведения личного подсобного хозяйства с нарушениями

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Прокуратура требует вернуть участок земли в 400 тыс. кв. м в Емельяновском районе Красноярского края, проданный ранее за 15% от кадастровой стоимости. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Прокуратура обратилась в суд с иском о возврате земли в муниципальную собственность и признании сделок по переходу прав собственности ничтожными", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, прокурорская проверка показала, что в 2018 году администрация района продала 400 тыс. кв. м земли сельхозназначения за 191 тыс. рублей. Как уточнили ТАСС в прокуратуре региона, это составило 15% от кадастровой стоимости. Земля была передана для ведения личного подсобного хозяйства. При этом был грубо нарушен порядок передачи земли, размер участка превысил допустимый в 16 раз.

В 2021 году этот участок был продан за 32,5 млн рублей компании "Инжиниринг" уже для строительства мусоросортировочного комплекса. Было заключено концессионное соглашение с министерством экологии края. "Региональная антимонопольная служба усмотрела в концессии нарушения и отреагировала предписанием. В настоящий момент его законность проверяется в Верховном суде России (суды первой и второй инстанций уже подтвердили правомерность предписания службы)", - добавили в прокуратуре.

Также прокурор заявил ходатайство о наложении запрета на организацию отчуждать земельный участок и возводить на нем временные и капитальные объекты.