ГК "Титан" в 2027 году запустит завод технического кремния для микроэлектроники

Инвестиции компании в предприятие "Силарус" в городе Верхняя Салда Свердловской области составят 15 млрд рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Группа компаний "Титан" в 2027 году планирует запустить завод по выпуску технического кремния мощностью 36 тыс. тонн, который необходим в отечественной радио- и микроэлектронике. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Михаил Сутягинский на пленарной сессии в рамках Дня базовых секторов промышленности на Международной выставке-форуме "Россия".

"Надеемся, что в 2027 году этот завод заработает. Мы закончили проектные работы, получили положительное решение по государственной экологической экспертизе", - сказал он.

Инвестиции компании в предприятие "Силарус" в городе Верхняя Салда Свердловской области составят 15 млрд рублей.

Кроме того, "Титан" в 2023 году начал строительство производства силикагелей (12 тыс. тонн в год) и силиказолей (6 тыс. тонн в год) "Руссилика" в Дзержинске. Производство нацелено на замещение импортной продукции. Инвестиции в проект составляют 11 млрд рублей.

Компания также для развития глубины переработки на предприятии "Титан-полимер" в Пскове проектирует производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) (140 тыс. тонн) и полибутилентерефталата (ПБТ) (80 тыс. тонн), которые позволят производить композиты с заданными свойствами. Запуск завода планируется в 2026 году, а в 2025 году "Титан" запустит несколько линий для производства компаундов и композитов. Вложения в проект составят 13 млрд рублей.

На площадке "Омского каучука" компания строит производство полиизобутилена мощностью 10 тыс. тонн, которое будет запущено в 2024 году. Объем инвестиций - 1,5 млрд рублей.

Планы компании на 2024 год

ГК "Титан" начала проектирование комплекса ЭП-600 в Омске по производству и переработке олефинов, в который инвестирует более 350 млрд рублей.

Также компания в марте 2024 года планирует запустить в работу центр микрофлюидных технологий в Москве, нацеленный на производство микрофлюидного оборудования для создания мало- и среднетоннажной химии. Вложения в проект составляют 125 млн рублей.

На "Омском каучуке" "Титан" в текущем году намерен запустить производство изофорона (40 тонн) за 237 млн рублей, которое на 100% закрывает импорт этого продукта, а также метионина (1 тонна) за 74,6 млн рублей, закрывающее импорт на 21%.

В 2024 году "Титан" планирует начать проектирование инжинирингового центра в Пскове по разработке и внедрению в производство конструкционных и суперконструкционных полимерных материалов, а также композитов на основе ПЭТ и ПБТ, отметил Сутягинский.

О компании

Нефтехимический комплекс ГК "Титан" включает ПАО "Омский каучук", ООО "Псковский завод "Титан-полимер" и ООО "Титан-СМ", специализирующееся на производстве смазочных материалов.

В группу компаний входит также агропромышленный комплекс в Омской области, состоящий из комбикормового завода, свинокомплекса и мясокомбината.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.