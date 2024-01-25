РФ сохранила пошлину на экспорт подсолнечного масла в феврале на нулевом уровне

При этом пошлина на экспорт подсолнечного шрота в феврале 2024 года повысится до 4,321 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в феврале 2024 года будет нулевой, как и месяцем ранее, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

В июне 2023 года пошлина обнулилась впервые с февраля 2023 года.

При этом пошлина на экспорт подсолнечного шрота в феврале 2024 года повысится до 4,321 тыс. рублей за тонну с 4,079 тыс. рублей в январе.

Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены в размере $794,3 за тонну ($772,1 месяцем ранее), на шрот - $249,7 ($239,9 месяцем ранее).

С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года на подсолнечное масло была введена плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента. В августе правительство РФ продлило действие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота до 31 августа 2024 года.