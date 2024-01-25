Perenco отказалась от вхождения в проект в Камеруне с участием "Лукойла"

Еще один акционер проекта - британская Bowleven - начала переговоры с партнерами по СП об обновленном плане работ на месторождении

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Англо-французская компания Perenco отказалась от покупки доли New Age в нефтегазовом проекте Этинде в Камеруне, в котором участвует российский "Лукойл". Об этом сообщил еще один акционер проекта - британская Bowleven.

"Bowleven <…> объявляет, что сегодня оператор совместного предприятия Etinde компания New Age сообщила, что получила уведомление от подразделения Perenco о расторжении сделки с условиями по продаже ему доли New Age и операторства в проекте Etinde", - говорится в сообщении.

Bowleven начала переговоры с партнерами по СП об обновленном плане работ на месторождении. "Расторжение договоренности между New Age и Perenco вызывает сожаление, поскольку, как мы считали, она позволила бы ускорить развитие Etinde. Теперь нам необходимо пересмотреть предлагаемый план развития с нашими партнерами и регуляторами, чтобы оценить необходимые для принятия окончательного инвестрешения", - отметил глава Bowleven Илай Чаин.

Ранее сообщалось, что Perenco может завершить вхождение в проект Этинде в конце 2023 года или начале 2024 года.

В июне 2022 года компания New Age договорилась о продаже своих 37,5% в проекте и передаче операторства Perenco, однако сделка так и не была завершена, поскольку требовала соблюдения ряда условий, в том числе согласования регулятором. Как уточняла Bowleven, сроки договоренностей по сделке истекли в июле 2023 года, однако New Age и Perenco неофициально договорились продлить ее до того момента, как завершение сделки станет возможным.

О проекте

В июне 2014 года "Лукойл" вошел в глубоководный проект на участке Этинде, расположенном на шельфе Камеруна в Западной Африке. Участок площадью 460 кв. км расположен в акватории Камеруна в Гвинейском заливе, в 20 км от берега, в непосредственной близости от границы Экваториальной Гвинеи.

Разработка участка реализуется на основе соглашения о разделе продукции, подписанного в декабре 2008 года.

В июле 2014 года выдана лицензия на разработку участка Этинде сроком на 20 лет. Участниками проекта являются New Age - 37,5% (оператор), "Лукойл" - 37,5%, Bowleven - 25%. В июне 2022 года New Age договорилась о продаже своей доли Perenco. Окончательное инвестрешение по проекту не принято.