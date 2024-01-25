Новосибирский аффинажный завод увеличит объем производства на 10% в 2024 году

Объем производства за 2023 год составляет 56 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Новосибирский аффинажный завод (АО "НАЗ"), единственный в регионе переработчик драгоценных металлов, планирует увеличить объем производства на 10% в 2024 году, в денежном выражении - до 62 млн рублей, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Аффинажный завод. Сейчас они отработали, ситуация следующая. Объемы производства небольшие - по прошлому году порядка 56 млн рублей, в этом году планы порядка 62 млн рублей", - сказал Семка.

Как Семка уточнил ТАСС, с весны 2022 года после приостановления Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов действия статуса Good Delivery, для российских аффинажных заводов снизились объемы производства и реализации продукции НАЗ, стало нестабильным его финансовое положение, однако к концу 2022 года выручка предприятия стабилизировалась, объем произведенной продукции составил 43,3 млн рублей. Таким образом, объем производства в денежном выражении за 2023 год вырос почти на треть.

В настоящее время компания показывает стабильный рост, а также ввела в мае новое высокомаржинальное производство нитратов серебра. Данное сырье имеет высокий спрос со стороны стекольной промышленности. Уже проведены переговоры на поставку нитратов серебра с ведущими российскими заводами с потребностью от 200 кг в месяц.

Переработка (аффинаж) предполагает комплекс технологических мер, направленных на получение драгметалла высокой чистоты. НАЗ перерабатывает минеральное и вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы, и выпускает аффинированное золото, серебро и другие драгоценные металлы в слитках, а также в гранулах, порошке и других видах.