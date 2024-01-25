Андрея Калинина назначили генеральным директором MTS AI

В его обязанности войдет запуск виртуальных ассистентов для обслуживания клиентов экосистемы МТС в различных каналах и разработка ИИ-решений для сервисов компании

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Компания МТС объявила о назначении Андрея Калинина на должность генерального директора MTS AI. Он займется разработкой новой стратегии, сообщили в компании.

"В новой должности Андрей Калинин сфокусируется на разработке новой стратегии компании. В его обязанности также войдет запуск виртуальных ассистентов для обслуживания клиентов экосистемы МТС в различных каналах и разработка ИИ-решений для сервисов МТС. Помимо этого, Андрей займется развитием других продуктов MTS AI на В2С-рынке", - говорится в сообщении.

В МТС отметили, что у Калинина обширный опыт работы в сфере ИИ и руководства технологическими командами. С 2000 по 2010 год он занимал различные позиции в IT-компаниях, в частности, работал в Rambler, компании "Ашманов и партнеры", "Лаборатории Касперского" и других.

С 2010 года Калинин работал в Mail.Ru Group и VK, руководил разработкой поисковых систем. Позднее он занимал должность вице-президента по технологиям искусственного интеллекта. Также он курировал проекты диалогового помощника "Маруся", умной колонки "Капсула", рекомендательных систем для музыки и видео и занимался проектами в сфере компьютерного зрения и распознавания речи.