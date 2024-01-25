Калужский завод "Кристалл" перенес IPO на Мосбирже на февраль

Как рассказали в компании, Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) перенес первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже с января на февраль 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в компании, Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций ПАО "Алкогольная группа Кристалл".

"Таким образом, уже в первой половине февраля АО "АГК" сможет приступить к процедуре первичного размещения акций на Московской бирже. Мы планируем начать роуд-шоу для инвесторов в ближайшие две недели", - сообщил ТАСС председатель совета директоров, владелец компании "АГК" Павел Победкин.

Отмечается, что компания выходит на биржу с целью финансирования программы кратного роста бизнеса. Финансовые прогнозы "АГК" на ближайшие 3 года предполагают пятикратный рост выручки (до 18,3 млрд рублей по итогам 2026 года) и увеличение EBITDA в 10 раз.

В ходе IPO компания рассчитывает привлечь от инвесторов 1 млрд рублей. "АГК" намерена реинвестировать все эти средства в развитие. "Спрос на продукцию компании сегодня превышает наши производственные и логистические мощности примерно в пять раз. Чтобы удовлетворить растущий спрос, нам понадобятся существенные финансовые ресурсы, которые нельзя привлечь в банках", - подчеркнул Победкин.

Согласно стратегии развития, к концу 2026 года "АГК" намерена увеличить объем производства более чем в три раза по сравнению с 2023 года - с 24 млн л до 78 млн л. При этом в структуре продаж доля водки сократится с нынешних 88% до 33% в 2026 году.

Ранее владелец КЛВЗ Павел Победкин в ходе презентации для аналитиков сообщил о проведении первичного размещения акций компании на Мосбирже в декабре 2023 года. Позже компания сообщила о переносе IPO с декабря 2023 года на январь 2024 года.

О компании

"Алкогольная группа Кристалл" (АГК) является бенефициаром "Калужского ликеро-водочного завода Кристалл" (КЛВЗ Кристалл).

"Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет свою продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ - все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта - Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).