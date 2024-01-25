25 января, 17:25,
обновлено 25 января, 17:26

Орешкин заявил, что обязательная продажа валютной выручки учитывает гибкий подход

Помощник президента РФ Максим Орешкин. Михаил Метцель/ ТАСС
Помощник президента РФ Максим Орешкин
© Михаил Метцель/ ТАСС

Этот механизм показал свою эффективность, отметил помощник президента РФ

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Механизм по продаже валютной выручки показал свою эффективность, в нем уже заложены гибкие подходы к отдельным ситуациям. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Максим Орешкин, отметив, что в текущих обстоятельствах использование такой меры в "жестком" варианте невозможно.

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"Правительство инициировало эту меру. Правительство провело очень глубокий анализ последствий, к которым она привела. Вы знаете, что в соответствии с указом о расширении полномочий Росфинмониторинга соответствующим образом информация из компаний поступает и очевидно, что принятие этого решения, оно привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла. На это и был расчет, поэтому очевидно, что мера эффективная. Соответственно, я со своей стороны буду поддерживать ее продление", - указал он.

Комментируя возможность смягчения механизма, Орешкин отметил, что в соответствующем указе президента изначально "заложены все механизмы, чтобы отрабатывать тонкие моменты". "Надо понимать, что указ касается только крупных экспортеров, он не касается всех без ограничений. Во-вторых, есть механизм, который позволяет гибко подходить к определенным ситуациям. Мы прекрасно понимаем, что в текущих обстоятельствах работа такой жесткой меры невозможна. Ряд историй, смягчающих острые углы работы этого механизма, они существуют. Правительство этим занимается, есть комиссия, которую возглавляет Антон Германович Силуанов (министр финансов РФ - прим. ТАСС), которая уполномочена такие вопросы рассматривать", - добавил он. 

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РоссияОрешкин, Максим Станиславович