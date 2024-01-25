На развитие Калининградской области направят более 72 млрд рублей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что спрос на кадры в 5,5 раза превышает предложение

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Объем федеральной поддержки Калининградской области на ближайшие три года составит более 72 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании по социально-экономическому развитию региона под председательством президента РФ.

"В целом, в ближайшие три года на реализацию госпрограммы будет направлено более 72 млрд рублей. Реализация всех проектов в экономике и запуск новых потребует кадров. Уже сейчас спрос на кадры в 5,5 раза превышает предложение. Поэтому дополнительно предусмотрели 5,7 млрд рублей, начиная с 2026 года на новые мероприятия", - сказал министр.

В их числе он указал строительство кампуса среднего профессионального образования, который будет выпускать 1 тыс. специалистов в год по 20 специальностям.

Долгосрочное развитие региона связано с решением двух ключевых задач, подчеркнул Решетников. Первое, по его словам, это независимое от санкций транспортное снабжение области.

"Благодаря механизму субсидирования морских перевозок за год увеличили грузооборот Калининграда с российскими портами в 1,5 раза к 2022 году, до 3,7 млн тонн", - сообщил он, добавив, что по поручению главы государства Минфин зарезервировал 1,8 млрд рублей на этот год на данные цели, есть договоренность о дополнительном финансировании, если возникнет необходимость.

"Вторая стратегическая задача - диверсификация экономики, снижение потребности региона в грузоперевозках и в большей степени опора на компетенции жителей, технологии, на высокую добавленную стоимость продукции, - продолжил Решетников. - Это связано с привлечением инвестиций. Помогаем региону их наращивать за счет разных механизмов господдержки".

Специальные административные районы

Глава Минэкономразвития напомнил, что в рамках специального административного района упрощены условия для переезда иностранных компаний в Россию. В 2023 году на остров Октябрьский переехало 150 резидентов из других стран, что в два раза больше чем в 2022 году и в шесть раз больше, чем в 2021 году.

"Только за последние два года резиденты САР принесли региону более 30 млрд рублей инвестиций и 11 млрд налогов", - сообщил министр.

В свою очередь резиденты действующей в Калининградской области ОЭЗ всего проинвестировали более 200 млрд рублей в самые разные отрасли: от сельского хозяйства, автосборки, легкой промышленности до рыболовства, IT, туризма.