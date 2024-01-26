"Газпром-медиа" добился блокировки более 8,5 млн ссылок на выложенный пиратами контент

Это на 19,3% больше, чем в 2023 году, сообщили в холдинге

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" в 2023 году обнаружил и добился блокировки более 8,5 млн ссылок на нелегально размещенный пиратами контент. Это на 19,3% больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в холдинге.

"Департамент обеспечения защиты интеллектуальной собственности "ГПМ Цифровые инновации" (входит в "Газпром-медиа холдинг") по итогам 2023 года обнаружил и добился блокировки свыше 8,5 млн интернет-страниц с нелегально размещенным контентом, принадлежащим холдингу. Это на 19,3% превышает показатели предыдущего года", - рассказали в холдинге.

В частности, более 5,5 млн ссылок было удалено из поисковой выдачи "Яндекса", еще около 4,1 млн - из индексации Google, что в общей сложности более чем на 29% превышает показатели 2022 года.

Количество заблокированных сайтов в РФ с нелегально размещенным контентом "Газпром-медиа" превысило 16 тыс. в 2023 году, что больше показателей 2022 года на 8,5%. При этом заблокированных Telegram-каналов, нарушающих авторские права, стало на 16% меньше, чем в 2022 году - около 6 тыс. "Этот тренд подтверждает, что, несмотря на распространение пиратами материалов в мессенджере, за счет комплексного подхода к защите и собственного антипиратского ПО контент холдинга менее подвержен несанкционному размещению на этой площадке", - привели в пресс-службе слова руководителя департамента обеспечения защиты интеллектуальной собственности "ГПМ Цифровые инновации" Павла Русакова.

Наибольшей популярностью у пиратов пользовались финальный сезон "Реальных пацанов", "Битва экстрасенсов", "Безсоновъ", "Мир!Дружба!Жвачка!" и "Comedy Club". Кроме того, большой популярностью пользуется контент, транслируемый телеканалами группы "Матч!".

Для защиты контента в 2023 году холдинг инициировал 923 исковых заявления, также за год было подано 224 исковых заявления с требованиями имущественного характера о взыскании компенсации.

В холдинге также напомнили, что развивают собственные решения для повышения эффективности работы в области обеспечения защиты интеллектуальной собственности. Свой опыт в решении вопросов несанкционного размещения контента в "Газпром-медиа" готовы предложить и другим правообладателям, так как это поможет снизить экономический ущерб медиаиндустрии России.

О холдинге

Холдинг "Газпром-медиа" управляет восемью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, "Пятница!", ТВ-3, ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", "Суббота!"), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред медиа") и спортивных каналов ГПМ Матч, а также оператором спутникового и цифрового ТВ НТВ-плюс.

В цифровой среде холдинг представлен видеосервисом Premier, видеоплатформой RUTUBE, приложением коротких видео Yappy, онлайн-телегидом рунета "Вокруг ТВ" и другими сервисами.