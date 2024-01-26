В Совфеде предложили вернуть субсидию по кредитам для отечественных автопроизводителей

Речь идет о таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", "Автомобильный завод "Урал", ГАЗ и "Камаз"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложением возобновить предоставление субсидии в размере 70% ключевой ставки центробанка для системообразующих предприятий машиностроения в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам.

Речь идет о таких предприятиях автомобильной промышленности, как, например, "АвтоВАЗ", "Автомобильный завод "Урал", ГАЗ и "Камаз".

"Направляем предложения Совета Федерации, разработанные совместно с автопроизводителями, по вопросу предоставления дополнительных мер поддержки, в том числе субсидировании процентной ставки по кредитам системообразующих высоколокализованных автопроизводителей", - указывается в письме за подписью Кутепова (есть в распоряжении ТАСС).

Сенатор считает, что сейчас такая мера необходима отрасли из-за больших финансовых затрат автопроизводителей на обслуживание кредитов, которые могли бы пойти на развитие производства. В свою очередь проценты по кредитам ложатся на себестоимость продукции.

Кутепов предлагает отдельным постановлением правительства РФ утвердить правила предоставления из федерального бюджета такой субсидии. Согласно предлагаемым правилам, субсидия будет предоставляться Министерством промышленности и торговли РФ ежеквартально в пределах лимитов бюджетных обязательств.

"Субсидия предоставляется в размере 70 процентов ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на каждый день начисления процентов по кредитам привлеченным после 1 января 2023 года по плавающей процентной ставке, а также купонного дохода по облигациям, эмитированным (размещенным) после 1 января 2023 года по плавающей ставке купона", - говорится в проекте постановления (есть в распоряжении ТАСС).

Соглашение, как указывается в документе, будет заключаться по результатам отбора, проведенного Минпромторгом. Помимо того, что заемщику необходимо будет предоставить подтверждающие сведения о том, что он юридическое лицо, являющееся системообразующей организацией, он не должен находиться в процессе реорганизации и ликвидации и не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого есть доля прямого или косвенного участия иностранных юридических лиц.

Согласно проекту постановления, Минпромторг обязан будет проводить проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии.

Льготные кредиты для системообразующих автопроизводителей

Весной 2022 года на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 20% была запущена программа льготного кредитования системообразующих предприятий промышленности и торговли (правительственное постановление №393). Правительство не стало продлевать данную программу на 2023 год из-за значительного понижения ключевой ставки (на тот момент до 7,5%), что делало условия льготных кредитов менее привлекательным. В связи с поэтапным повышением ключевой ставки в прошлом году представители некоторых отраслей промышленности, в том числе "Автоваз", выступили с предложением возобновить субсидии по кредитам.