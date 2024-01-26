Кредитный рейтинг двух выпусков облигаций РЭО подтвердили на уровне ruA+

Облигации разместили в первом квартале 2023 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги первого и второго выпуска облигаций Российского экологического оператора (РЭО) на уровне ruA+. Облигации были размещены в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба РЭО.

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций РЭО серий 01 и 02 на уровне ruA+. Облигации были размещены в первом квартале 2023 года, привлеченные средства в размере 4,5 млрд рублей были направлены в виде займов на финансирование проектов по созданию индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области ООО "Региональный оператор "Восток" (входит в группу компаний "МСК-НТ") и комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов в Кингисеппском районе Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Облигации были размещены на Московской бирже. Организатором и якорным инвестором выпусков облигаций РЭО выступил Россельхозбанк. По субсидии РЭО имеет возможность компенсировать расходы на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки. Финансировать проекты РЭО может максимально на 95% от стоимости проекта.

"Два объекта обращения с твердыми коммунальными отходами будут построены в Тульской и Ленинградской областях. Мощность каждого составит 300 тыс. тонн в год. Софинансирование проектам оказывается из средств, полученных от размещения облигаций. Общая сумма по двух выпускам составляет 4,5 млрд рублей, 1,6 млрд - для Тулы и 2,9 млрд - для Ленобласти", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2021 году правительство России одобрило для РЭО меру поддержки в виде выпуска облигаций. В декабре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 млрд рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, направляются на развитие отрасли обращения с отходами, в том числе на строительство новых предприятий и обновление старых. Это необходимо для достижения показателей, заявленных в нацпроекте "Экология", согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, а объем отходов, направляемых на захоронение, снизиться в два раза.