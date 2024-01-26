В Литве заявили, что будут обеспечивать себя электроэнергией с 2027 года

По информации Минэнерго страны, в 2023 году доля производства необходимой электроэнергии увеличилась до 48%

ВИЛЬНЮС, 26 января. /ТАСС/. Энергетика Литвы выйдет на уровень производства электроэнергии, который будет достаточным для удовлетворения внутренних потребностей, в 2027 году. Об этом сообщило Минэнерго балтийской республики.

"Самостоятельно обеспечивать свои нужды в электроэнергии Литва сможет с 2027 года, то есть на три года раньше планировавшегося срока", - говорится в сообщении.

В 2023 году, по данным ведомства, доля производства необходимой электроэнергии увеличилась до 48%. Годом ранее она составляла 35%. Рост был достигнут благодаря увеличению в два раза объемов, выработанных на установках возобновляемой энергетики, что позволило покрывать до 30% потребностей страны.

Как отметило Минэнерго, на 2026-2027 годы запланировано завершение проектов зеленой энергетики по производству 7 ГВт. "Тем самым в 2027 году мы будем производить столько электроэнергии, сколько потребляем", - подытожило ведомство.

Литва перестала обеспечивать себя электроэнергией после закрытия в 2009 году по настоянию ЕС Игналинской АЭС, которую в Брюсселе считали небезопасной. До этого балтийская республика была экспортером электроэнергии. После 2009 года недостающую долю пришлось импортировать.