СМИ: южнокорейский поставщик Boeing вложит $20 млн в строительство завода во Вьетнаме

По информации VnExpress, завод будет производить люки вспомогательных силовых установок, подкрылки и законцовки крыла

ХАНОЙ, 26 января. /ТАСС/. Южнокорейская компания KP Aero Industries, поставщик американского аэрокосмического концерна Boeing, вложит $20 млн в строительство во Вьетнаме завода по производству компонентов для самолетов Boeing моделей 787 и 737 Max. Компания уже получила соответствующее разрешение от вьетнамских властей, сообщил местный новостной портал VnExpress.

Строительство предприятия, которое расположится в Парке высоких технологий центрального вьетнамского города Дананга, планируется начать в феврале и завершить до конца 2024 года. Завод будет производить люки вспомогательных силовых установок, подкрылки и законцовки крыла.

Это второй связанный с авиационной сферой проект в Парке высоких технологий Дананга. В 2019 году там было создано предприятие вьетнамской компании Universal Alloy Corporation, которая занимается производством и экспортом авиационных запчастей в Америку и Европу.