Программы кредитования МСП в Донбассе и Новороссии сохранятся с прежней процентной ставкой

Ставка останется на уровне, "не превышающем 10% годовых", уточнила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Условия программы финансирования поддержки процентной ставки для малого и среднего бизнеса (МСП) в Донбассе и Новороссии в случае повышения ключевой ставки ЦБ РФ не изменятся. Об этом рассказала директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян в ходе совещания с представителями МСП Донбасса и Новороссии под руководством министра экономического развития Максима Решетникова.

"По всем программам у нас зафиксировано условие именно с тем, чтобы для предпринимателей была обеспечена предсказуемость вне зависимости от того, как у нас изменяется ключевая ставка. В этой связи по нашей программе кредитования, которую мы с двумя банками реализуем совместно, ставка сохранится на уровне, не превышающем 10% годовых", - сказала она.

Дадаян напомнила, что было принято о создании в ДНР лизинговой компании, которая обслуживает предпринимателей из всех четыре новых регионов. Соответственно, эта программа продолжится на тех же условиях.

"А именно: сохранятся процентные ставки в размере 6% годовых при приобретении нового российского оборудования. И 8% по импортному о оборудованию. Соответственно, все прежние условия сохранятся. Мы не сокращаем срок финансирования - он по-прежнему составляет до 60 месяцев. Не увеличиваем авансирование. Также по-прежнему 20%. По линии корпорации МСП (МСП лизинг) сохранятся те же условия - 6% по отечественному оборудованию, 8% по импортному", - заключила Дадаян.