"Северсталь" планирует досрочно достичь цели по снижению выбросов на 20%

Председатель совета директоров компании Алексей Мордашов отметил, что на реализацию этих мероприятий компания планирует направить около 47 млрд рублей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Северсталь" может досрочно достичь цели по сокращению выбросов в Череповце на 20% от уровня 2017 года в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Об этом сообщил основной акционер "Северстали" и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов в ходе пленарной сессии в рамках Дня экологии на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы уже сегодня вышли на 16% (снижение - прим. ТАСС) и очень рассчитываем, что по итогам 2024 года - не 2025 года - покажем результаты, которые позволят нам первыми выполнить цели проекта чуть досрочно", - сказал он.

По словам Мордашова, на реализацию этих мероприятий по сокращению выбросов компания планирует направить около 47 млрд рублей, из которых 20 млрд рублей уже потрачены.

Ранее гендиректор "Северстали" Александр Шевелев сообщал, что инвестиции "Северстали" в реализованные проекты по снижению выбросов парниковых газов и природоохранные мероприятия в рамках первой стратегии по декарбонизации превысили 13 млрд рублей в 2023 году.

В рамках новой принятой стратегии "Северстали" по декарбонизации компания планирует инвестировать на эти цели около 139 млрд руб.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.