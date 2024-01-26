В Сириусе обновят 90 тыс. кв. м дорог к Всемирному фестивалю молодежи

Ход ремонта держит на контроле глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин

СИРИУС /Федеральная территория/, 26 января. /ТАСС/. Улицы Урожайную и Каспийскую отремонтируют на федеральной территории Сириус к Всемирному фестивалю молодежи. Рабочие обновят более 90 тыс. кв. м дорожного полотна, заменят ливневки и приведут в порядок освещение, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сириуса.

Урожайная и Каспийская - улицы федерального значения, которые проходят через весь Сириус от моста через реку Мзымта до государственной границы с Абхазией. В пик туристического сезона пешеходную границу с Абхазией в районе улицы Урожайной ежедневно проходят до 60 тыс. человек. Дорожные ямы затрудняют движение на участке, из-за чего создаются автомобильные пробки.

"Работы на федеральной трассе начались в декабре 2023 года. Подрядчик меняет более 90 тыс. кв. м дорожного полотна, ремонтирует бордюрный камень и тротуары вдоль дороги, производит замену части лотков ливневой канализации и устанавливает новые опоры освещения. <...> Ремонт планируют закончить к началу Всемирного фестиваля молодежи. С 22 февраля в Сириус начнут приезжать волонтеры, а с 28 февраля - участники фестиваля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Работы ведет ФКУ Упрдор "Черноморье", ход ремонта держит на контроле глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

Всемирный фестиваль молодежи состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тыс. иностранных участников. Принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К участию будут приглашены 1 тыс. подростков, в том числе 500 - из других государств.