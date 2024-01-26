Минфин РФ 27 февраля проведет аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда

Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 9 000 рублей (без НДС) в валюте, который перечисляется заявителем по реквизитам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерство финансов России 27 февраля проведет аукцион по реализации на внутреннем рынке бриллиантов из Госфонда. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Министерство финансов Российской Федерации в 10 ч. 00 мин. 27 февраля 2024 г. проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке бриллиантов из Госфонда России", - сообщает Минфин.

Продавцом бриллиантов из Госфонда выступит Гохран России.

Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 9 000 рублей (без НДС) в валюте, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе, напоминает Минфин.