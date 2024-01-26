В Новосибирской области финансирование науки в 2024 году вырастет почти вдвое

Приоритетными направлениями являются вопросы достижения технологического суверенитета и импортозамещение

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Объем финансирования науки в Новосибирской области увеличен почти вдвое в 2024 году и достигнет 2,1 млрд рублей. Приоритетными направлениями являются вопросы достижения технологического суверенитета и импортозамещение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"На региональном уровне финансирование увеличено почти вдвое и достигнет в этом году 2,1 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова министра науки и инновационной политики региона Вадима Васильева.

По словам вице-губернатора региона Ирины Мануйловой, в приоритете - вопросы достижения технологического суверенитета, импортозамещения, в частности, по созданию отечественной приборной базы, новых материалов и оборудования. "Упор сделан на наукоемкие прикладные исследования, быстрое внедрение результатов исследований в производство, получение реальных продуктов для рынка, для граждан и в будущем году работа в данных направлениях будет усилена", - приводятся слова Мануйловой.