Спрос на газ в Европе в 2023 году упал до минимума с 1995 года

Как уточняет МЭА, только на энергетический сектор пришлось 75% сокращения потребления газ

ТАСС, 26 января. Спрос на газ в странах Европы в прошлом году упал на 7% и стал минимальным с 1995 года, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Спрос на природный газ в странах ОЭСР в Европе снизился на 7% (или на 35 млрд куб. м) в 2023 году до самого низкого уровня с 1995 года. Снижение было почти полностью сосредоточено в I-III кварталах 2023 года, в то время как потребление газа в IV квартале оставалось чуть ниже уровня 2022 года", - сказано в отчете.

Только на энергетический сектор пришлось 75% сокращения потребления газа, поскольку снижение спроса на электроэнергию в сочетании с продолжающимся расширением использования возобновляемых источников энергии и повышением доступности атомной энергии повлияло на выработку газовой энергетики.

Потребление газа промышленностью незначительно увеличилось в 2023 году благодаря снижению цен на природный газ.

"По нашему прогнозу, спрос на природный газ в странах ОЭСР в Европе увеличится на умеренные 3% в 2024 году, поскольку снижение спроса на газ в производстве электроэнергии компенсируется увеличением потребления газа в жилом, коммерческом и промышленном секторах", - прогнозирует МЭА.