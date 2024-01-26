Nordwind запустит прямые рейсы между Казанью и Кемеровом с 15 апреля

Они будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind в апреле запустит прямые рейсы между Казанью и Кемеровом. Об этом сообщается в Telegram-канале Миндортранса Татарстана.

"Являясь базовым перевозчиком международного аэропорта Казань, авиакомпания Nordwind продолжает расширять полетную программу в/из Республики Татарстан и этой весной запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Казань - Кемерово", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты будут выполняться с 15 апреля на Boeing 737-800 на 189 пассажирских мест. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам.

Ранее рейсы из Кемерова в Казань выполняла авиакомпания "ЮВТ Аэро" на самолете Bombardier CRJ-200 вместимостью около 50 человек, однако недавно было принято решение об их отмене. О причинах решения не сообщалось.