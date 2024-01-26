"Уралхим" в ближайшее время начнет разгрузку гуманитарной партии удобрений для Нигерии

Генеральный директор Дмитрий Коняев отметил, что в 2022 году компания решила направить около 300 тыс. тонн удобрений в виде благотворительной акции, в том числе в Африку. Более 134 тыс. тонн доставлено либо находится в пути

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Группа "Уралхим" намерена в ближайшие дни начать разгрузку гуманитарной партии удобрений в Нигерии, заявил генеральный директор компании Дмитрий Коняев.

Компания в конце декабря 2023 года направила 34 тыс. тонн калия из Латвии в Нигерию. "В ближайшее время ожидается начало разгрузки этой гумпартии в Нигерии", - сказал Коняев на заседании делового совета "Россия-Нигерия".

Он напомнил, что в 2022 году компания решила направить около 300 тыс. тонн удобрений, в основном замороженных в европейских портах, в виде благотворительной помощи, в том числе в Африку.

Партия для Нигерии является пятой гуманитарной поставкой удобрений группы в Африку. Более 134 тыс. тонн удобрений компании доставлено либо находится на пути в Африку, уточнил Коняев.