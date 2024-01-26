Григоренко сообщил, что каждая третья жалоба бизнеса удовлетворяется в пользу заявителя

По словам вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ, система постоянно совершенствуется

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. 5 тыс. жалоб от предпринимателей на действия органов контроля и надзора было получено в 2023 году через систему досудебного обжалования, каждое третье обращение было удовлетворено в пользу бизнеса. Об этом на встрече с бизнесом в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия" сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Очень хорошо зарекомендовала себя система досудебного обжалования. Речь идет о том, что до подачи заявления в суд есть возможность в цифровом виде через портал госуслуг в два клика подать соответствующее заявление, пожаловаться на действия проверяющего как по форме, так и по содержанию. Система три года назад была запущена, в прошлом году у нас было подано 5 тыс. жалоб. <…> По статистике сегодня примерно треть жалоб, то есть каждое третье обращение, удовлетворяется, <…> решение [надзорного ведомства] отменяется или корректируется", - сказал он.

Григоренко отметил, что система постоянно совершенствуется. Нормативный срок рассмотрения жалоб - 20 дней, но в среднем он составляет 11 дней. "Все жалобы и обращения находятся в единой федеральной информационной системе, мы видим, кто жалуется, на что, почему, соблюдаются ли сроки при рассмотрении этих жалоб", - пояснил он.

Процедура досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов внедрена в 2021 году и стала обязательной в январе 2023 года. Оспорить решения контрольных органов представители бизнеса могут в электронном виде, подав заявление через специальный сервис на портале госуслуг. Он позволяет отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность процесса. Претензия рассматривается руководителем соответствующего контрольного органа или вышестоящей инстанцией, что исключает участие в процедуре должностного лица, на которое подана жалоба.