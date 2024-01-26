Гуриев возглавит Лондонскую школу бизнеса

Российский экономист станет деканом в начале следующего академического года

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Российский экономист Сергей Гуриев, признанный в РФ иностранным агентом, станет деканом Лондонской школы бизнеса (London Business School, LBS). Об этом говорится в заявлении высшего образовательного учреждения.

"Сергей Гуриев, проректор и профессор экономики Института политических исследований в Париже, станет деканом в начале следующего академического года", - отмечается в тексте.

В настоящее время Гуриев, родившийся в Орджоникидзе в 1971 году и окончивший Московской физико-технический институт, занимает должность проректора Института политических исследований в Париже. В период с 2016 по 2019 год ученый, у которого есть французское гражданство, был главным экономистом Европейского банка развития и реконструкции. Гуриев возглавлял Российскую экономическую школу в 2004-2013 годах. Он был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в марте 2023 года.

Лондонская школа бизнеса была основана в 1964 году на базе Лондонского университета. Нынешний декан школы француз Франсуа Ортало-Манье в октябре 2023 года объявил, что покинет свой пост по окончании текущего учебного года.