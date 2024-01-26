В Индии корпус реактора энергоблока №4 АЭС "Куданкулам" установлен в проектное положение

Установка корпуса реактора выполнялась по технологии Open Top

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Корпус реактора энергоблока №4 установлен в проектное положение на возводимой Росатомом в Индии АЭС "Куданкулам". Об этом сообщает пресс-служба АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ, инжиниринговый дивизион Росатома).

Установка корпуса реактора выполнялась по технологии Open Top, успешно опробованной на блоке №3, отмечается в сообщении. Технология подразумевает установку корпусов реакторов через открытый купол, что позволяет значительно повысить скорость монтажа. Подготовка к операции была выполнена в рекордно короткие сроки: утром оборудование перевели в вертикальное положение, затем краном подняли на высоту 50 м и опустили в шахту реактора реакторного здания. После установки корпуса реактора начнется монтаж оборудования ядерной паропроизводящей установки - парогенераторов, корпусов главных циркуляционных насосных агрегатов и компенсатора давления.

Корпус реактора, вес которого превышает 317 тонн, был доставлен из Волгодонска на площадку сооружения АЭС "Куданкулам" в 2023 году в рамках беспрецедентно сложной и масштабной одновременной отгрузки двух корпусов реактора и восьми парогенераторов для двух атомных станций, сооружаемых Росатомом в Индии и Китае.

АЭС "Куданкулам"

АЭС "Куданкулам" расположена на юге Индии. Заказчиком и оператором станции является Индийская корпорация по атомной энергии. Строительство АЭС "Куданкулам" предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6 000 МВт. Первая очередь в составе энергоблоков №1 и №2 включена в национальную энергосеть Индии в 2013 и 2016 годах. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы и завершаются поставки оборудования на блоках №3 и №4. Также идут работы по сооружению двух энергоблоков третьей очереди.

Помимо строительства атомных энергоблоков, Росатом обеспечивает поставки в Индию надежного и эффективного ядерного топлива для ВВЭР-1000, параллельно повышая эффективность эксплуатации этих реакторов за счет внедрения удлиненных топливных циклов.