В Минпромторге заявили, что цена импортных куриных яиц зависит от курса рубля

Они уже поступают в магазины, отметил замминистра Виктор Евтухов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Импортные куриные яйца уже начали поступать в российскую розницу, цены на них будут зависеть от колебаний курса рубля. Об этом заявил журналистам статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Объемы поставок импортных яиц - небольшие в сравнении с общим объемом потребления яиц. 46 млрд яиц в год сейчас потребляется у нас в стране, а объем импорта исчисляется миллионами. Тем не менее хорошо, что эти поставки есть. Импортные яйца уже начали поступать в магазины. Они покупаются за валюту. Поэтому цена на них будет зависеть от колебаний курса рубля", - сказал Евтухов.

Как добавил он, стоимость куриных яиц в рознице начнет снижаться после снижения цен у производителей. "Сейчас мы видим тенденцию, что цена начинает снижаться", - отметил замглавы Минпромторга.

По его словам, торговые сети уже начали заключать долгосрочные договоры с производителями на поставку яиц. "Хочу сказать добрые слова российской торговле за ответственное поведение. Очередной раз коллеги себя проявили с лучшей стороны", - заключил Евтухов.

О ситуации с ценами

Поставки импортных яиц призваны стабилизировать ценовую ситуацию в этом сегменте. Ранее Россельхознадзор сообщал, что по состоянию на 26 января 2024 года в Россию ввезено 2,2 млн пищевых яиц из Турции, а также 4,5 млн яиц из Азербайджана.

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за период с 16 по 22 января 2024 года цены на них снизились на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января - цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.