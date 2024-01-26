Белоусов поручил доработать план по производству российских беспилотников на 2024 год

Согласно предоставленному Минпромторгом плану, всего компаниями заявлено более 18 тыс. легких, средних и тяжелых БПЛА в 2024 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Минпромторгу доработать план по производству российских беспилотников на 2024 год. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.

"Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел заседание президиума правкомиссии по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. <…> По результатам обсуждения Минпромторгу необходимо актуализировать поквартальный план производства и синхронизировать его с планами сертификации и закупок беспилотников в рамках гражданского госзаказа", - уточняется в сообщении.

Согласно плану, предоставленному Минпромторгом, всего компаниями заявлено в план производства более 18 тыс. легких, средних и тяжелых беспилотников в 2024 году, что позволит выполнить государственный гражданский заказ, уточняет кабмин.

В заседании приняли участие представители компаний-производителей, которые подтвердили представленные на рассмотрение показатели, а также зафиксировали, что в настоящее время не видят сложностей в вопросах сертификации производимых беспилотных авиационных систем.

Росавиации было поручено еженедельно отслеживать выполнение графика подачи заявок и проведения сертификации в соответствии с утвержденным планом производства беспилотников. График будет актуализироваться ежемесячно, сообщает правительство России.