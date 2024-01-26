ФРП Запорожской области в 2024 году поддержит проекты на сумму 660 млн рублей

Министр промышленности и энергетики региона Николай Еланцев отметил, что в 2025 году поддержку окажут не менее 12 проектам льготного кредитования предприятий

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) Запорожской области в 2024 году готов поддержать не менее восьми местных производственных компаний по проектам льготного кредитования запуска и расширения производств, модернизации оборудования, пополнения оборотных средств. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев в ходе посещения Мелитопольской промышленной компании (МПК).

"В отношении планов на текущий год: предусмотрена капитализация регионального ФРП на сумму 660 млн рублей. Мы планируем, что поддержим минимум восемь проектов. Если промышленные предприятия будут сильно заинтересованы, мы готовы выйти с инициативой и получить из федерального бюджета дополнительное финансирование для предоставления займов", - сказал Еланцев. По его словам, ФПР в 2025 году намерен поддержать не менее 12 проектов льготного кредитования запорожских промышленных предприятий.

"В прошлом году было предусмотрено [в ФРП] 500 млн рублей из федерального бюджета, и мы должны были до конца года предоставить займы семи проектам, так мы и сделали. Это одно из предприятий (МПК - прим. ТАСС), которому мы предоставили заем под 2% годовых на пополнение оборотных средств, <...> сумма здесь - 45 млн рублей", - рассказал Еланцев. Он добавил, что компания также является резидентом СЭЗ новых регионов и может рассчитывать на расширение своего участия в программах государственной поддержки бизнеса.

СЭЗ на территории Донбасса и Новороссии была создана в июне 2023 года. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы и ряд иных мер поддержки.