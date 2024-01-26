Путин обещал за 2-3 недели решить вопрос с накоплением процентов за кредиты для бойцов СВО

Президента попросили разобраться с несоответствиями системы "кредитных каникул" для участников спецоперации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить за две-три недели вопрос с накоплением процентов за кредиты для участников специальной военной операции (СВО).

В ответ на просьбу разобраться с несоответствиями системы "кредитных каникул" для участников СВО и накоплением процентов за кредиты, Путин отметил, что проблема решится в течение пары недель.

"Здесь я не могу не согласиться. Вы же пошли не в отпуск. Вы пошли на войну. Поэтому это, конечно, надо иметь в виду. И этот вопрос должен быть решен. Мы решим его в течение двух-трех недель. То есть, я полагаю, человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел. Начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. Хорошо. И проценты, и выплаты тела долга, и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно. И ничего накапливаться не должно. Никаких процентов. Согласен. И мы это сделаем", - указал глава государства на встрече со студентами - участниками СВО.

Как отметил президент, человек, который воюет, имеет право не только на заработную плату, но и на выплату денежного довольствия. "И, в общем, она достаточно приличная, с учетом, так сказать, среднего дохода по стране 200 и больше тысяч рублей в месяц", - продолжил российский лидер.

Он напомнил, как сейчас выстроена система "кредитных каникул". "В целом это в плюс, конечно, когда человек уходит в зону боевых действий, он перестает платить кредит. Кстати говоря, эта льгота распространяется на членов семьи, и на супругу распространяется. Но что получается? Получается, что человек, когда находится в зоне боевых действий, он не платит кредит и не платит проценты, но они накапливаются. Правда, они накапливаются по снижаемой траектории, - обратил внимание президент. - Но тем не менее они накапливаются. Потом что происходит? Человек возвращается из зоны СВО. Тридцать суток он ничего тоже не платит. И только через месяц возобновляются правовые кредитные отношения с финансовой организацией, с банком. Он начинает платить тело кредита и текущие проценты".

"Когда он все выплатит, после этого наступает момент выплаты тех кредитов, тех процентов, которые накопились. За тот период времени, когда шли вот эти кредитные каникулы, - продолжил глава государства. - Получается, что человек дважды платит эти проценты".