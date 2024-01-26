Между Ленинградской и Калужской областями планируют создать автопромышленный кластер

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что вопрос прорабатывается с регионами и Минпромторгом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Правительство РФ изучает идею создания между Петербургом, Ленинградской и Калужской областями автопромышленного кластера. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента с членами правительства.

"Нужно решать вопрос с простаивающими площадками бывших автомобильных производств в Петербурге. Пока производство возобновлено только на одном из трех заводов, - отметил министр. - Есть идея инвестора, который приобрел еще одну площадку, создать межрегиональный кластер автомобильной промышленности между Петербургом, Ленинградской и Калужской областями. Прорабатываем вопрос с регионами и Минпромторгом".