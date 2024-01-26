Белый дом: США останутся надежным партнером в плане поставок СПГ в Европу

По словам помощника американского президента США Али Заиди, более 60 парламентариев европейских стран направили США письмо с просьбой "быть партнером" в поставках СПГ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты останутся надежным партнером в вопросе поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, несмотря на решение о приостановке таких новых контрактов. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник президента США и национальный советник по вопросам климата Али Заиди.

"Думаю, мы превзошли ожидания относительно нашей готовности и скорости, с которой мы стали надежным союзником для тех, кто страдает от энергетических трудностей, особенно наших партнеров в Европе", - заявил он. По словам Заиди, имеющиеся у США возможности позволят им "оставаться надежным партнером для [американских] союзников".

Отвечая на вопрос, касавшийся критики решения президента США Джо Байдена приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из США, представитель Белого дома рекомендовал "прислушаться к тому, что говорят союзники" США. По его словам, более 60 парламентариев европейских стран направили США письмо с просьбой "быть партнером" в поставках СПГ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. "И это то, чего столь эффективно удалось достичь президенту Байдену", - утверждал представитель Белого дома.

Президент США ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Как пояснило агентство Reuters, данный шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ.

Объем мирового экспорта СПГ в 2023 году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство. По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в 2023 году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.