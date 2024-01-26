"Сибур" вложил в экологичные технологии более 38 млрд рублей за четыре года

Одним из крупнейших проектов было строительство локальных очистных сооружений в Кстове и Томске

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 38 млрд рублей вложены нефтехимической компанией "Сибур" с 2020 года в природоохранные технологии и экологическую инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам Дня экологии на выставке-форуме "Россия".

"С 2020 года "Сибур" вложил более 38 млрд рублей в природоохранные технологии, оборудование и эффективную работу экологической инфраструктуры. Среди крупнейших проектов - строительство локальных очистных сооружений в Кстове и Томске, строительство факельной системы закрытого типа в Нижегородской области и модернизация факельных систем на газоперерабатывающих предприятиях в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, рекультивация илонакопителей в Нижнекамском районе", - заявил председатель правления, генеральный директор компании Михаил Карисалов, чьи слова приводятся в сообщении.

Также в программе Дня экологии были представлены экотропы "Сибура", которые созданы совместно с представителями Российской академии наук. Они позволили провести исследования воздействия на окружающую среду, в том числе в части биоразнообразия. Специалисты провели сотни полевых исследований и почти 10 тыс. лабораторных испытаний. Оказалось, что рядом с заводом в лесу живут произрастают 80 видов растений, из них 7 видов краснокнижных, 300 видов грибов, из которых 8 видов характерны для биологически ценных лесов, живут 64 вида птиц и другие животные. Особенность экотропы - растения-биоиндикаторы, которые показывают, что "зеленая" нефтехимия и природа могут гармонично соседствовать.

На выставке "Россия" мероприятия, посвященные экологии, проходят в том числе в Доме полимеров, крупнейшем образовательно-просветительском пространстве о нефтегазохимии в России. В нем можно узнать, как правильно сортировать отходы и где применяется переработанный пластик. После завершения выставки Дом полимеров продолжит работу как научно-образовательное пространство.

"Павильон будет реконструирован как площадка для реализации различных инициатив и проведения мероприятий, ориентированных на популяризацию научного знания среди школьников и студентов, их поддержку в самоопределении и развитии профессиональной карьеры в нефтехимии на предприятиях отечественной промышленности. Будут созданы классы и лаборатории для изучения современных полимерных материалов, показателей качества и безопасности продуктов. Для повышения экспертизы специалистов нефтегазохимической отрасли, в том числе молодых сотрудников, будут проводиться обучающие тренинги и сессии", - рассказали в компании.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.