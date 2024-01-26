В Петербурге оценят приоритетность проектов КАД-2 и Широтной магистрали

Первую очередь Широтной магистрали ожидают ввести в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Власти определят возможность одновременного строительства КАД-2 и Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) вокруг Санкт-Петербурга или приоритетность одного из этих проектов, учитывая их востребованность и возможности финансирования. Дискуссия о сроках строительства этих дорог состоялась на совещании у президента России Владимира Путина по развитию петербургской агломерации.

"Самое оптимальное, я так понимаю, делать это вместе - и то, и другое. Но если приоритизировать, то тогда надо исходить из того, что Широтный ход является большим приоритетом. Но оптимально - делать и то, и другое, координировать эту работу", - сказал президент. Путин спросил мнение по этому вопросу у губернаторов двух регионов и представителей федеральных органов власти.

"Первоочередность - это Широтная магистраль. Прежде всего потому, что проект уже идет. Первая очередь будет введена уже в этом году. Это сложение бюджета Санкт-Петербурга, Ленинградской области, средств ВТБ и бюджета РФ. У нас уже прошли экспертизы, поэтому если "Широтку" остановить, это будет не очень хорошо. Если два проекта увязывать между собой, то да, можно увязать", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, Широтная магистраль больше нужна нынешним жителям города, а обход нужен под будущую стройку. "Если посмотреть потоки, то они отличаются в разы. По нашим данным, по ШМСД в первый год поток будет 40 тыс. автомобилей в сутки, а через два года [после ввода ШМСД в эксплуатацию] - к 2032 году - выйдет на 100 тыс. Что касается КАД-2, у нас там к 2040 году максимум 14 тыс. автомобилей в сутки", - отметил Решетников. При этом он согласился, что в реализации проектов "нужна комплексность", поскольку они связаны между собой.

Сторонником первоочередного строительства КАД-2 выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мое мнение: [если рассматривать] соотношение цена-качество и скорость, все-таки КАД-2 будет эффективнее. Широтная магистраль действительно даст развитие внутри города и для жителей сегодня, но с учетом того, что народ переезжает в область и каждый день ездит на работу, я риски вижу большие", - отметил он. Существующая кольцевая автодорога вокруг Петербурга, по его словам, работает уже на пределе. Хуснуллин отметил, что с финансированием проекта не должно возникнуть проблем. "У нас 170 млрд рублей в бюджете на 2027-2028 годы заложено, 30 млрд рублей, если будет не хватать денег, мы готовы занять", - сказал он.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказался за комплексное решение. "Мы очень внимательно посмотрели на проекты КАД-2 и ШМСД, и в настоящее время вместе с Росавтодором, банком "Россия", банком ВТБ и областью вышли на концессионное соглашение. Без пятого и шестого этапов, мне кажется, эти два проекта не будут работать, потому что нужно увязать ШМСД по городу и КАД-2. Именно выход с ШМСД на КАД-2 - это пятый-шестой этапы, и мы, конечно, заинтересованы в комплексном решении, иначе разгрузки не будет", - сказал он.

Два дорожных проекта

Проект КАД-2 предполагает строительство дальнего обхода Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области.

Широтная магистраль скоростного движения в обход центра Санкт-Петербурга с переходом через Неву будет начинаться от Западного скоростного диаметра и подключится к КАД в районе Кудрово, на ней предусмотрено строительство 10 транспортных развязок. Общая протяженность трассы составит 27,4 км, в том числе 14,2 км по территории Санкт-Петербурга и 8,2 км - по территории Ленинградской области.