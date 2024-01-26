Регионы Аргентины предупредили о возможности урезать энергопоставки

Вице-губернатор провинции Рио-Негро Педро Песатти заявил, что не считает уместными угрозы президента страны Хавьера Милея в адрес региональных властей

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 января. /ТАСС/. Аргентинские регионы могут оставить федеральные власти без энергии, если правительство продолжит угрожать урезать финансирование. Об этом заявил вице-губернатор провинции Рио-Негро Педро Песатти.

"Мы не собираемся тоже прибегать к угрозам, просто предупреждаем, что, если нам говорят, что нас потопят, мы будем защищать себя. Мы буквально можем оставить без энергии национальное правительство, потому что именно Патагония является настоящим энергетическим двигателем Аргентины", - сказал он в эфире радиостанции Radio 10. По словам Песатти, провинции региона Патагония "производят 90% энергии, необходимой стране".

Вице-губернатор заявил, что не считает уместными угрозы Милея в адрес региональных властей. "Он такой же гражданин как все. Он не может говорить подобное", - добавил он.

Ранее газета Clarin написала, что на встрече кабмина Милей сказал, что "оставит без единого песо" губернаторов, которые просят изменить законопроект с пакетом реформ, направленный правительством в парламент. После утечки ряд СМИ, в том числе телеканал TN, сообщил, что президент отправил в отставку министра инфраструктуры Гильермо Ферраро.