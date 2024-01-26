В Кировской области за год еще 10% дорог стали соответствовать нормативам

За пять лет в регионе предполагается отремонтировать порядка 2 тыс. км дорог и 69 мостов

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. Долю соответствующих нормативам дорог опорной сети в Кировской области увеличили на 10% в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"За дорожный сезон 2023 года пришли к следующим показателям: на 3,3% (с 48,1% до 51,4%) увеличена доля нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения, на 10,3% (с 62,1% до 72,4%) выросла доля нормативного состояния дорог опорной сети. На 5,4% (с 75,2% до 80,6%) увеличена доля нормативного состояния дорожной сети Кировской городской агломерации", - говорится в сообщении.

В 2024 году власти продолжат реализацию программы развития транспортной инфраструктуры Кировской области на 2023-2027 годы. В нормативное состояние приведут как минимум 300 км дорог Кировской области и почти 1 км мостов.

Всего за 5 лет в Кировской области предполагается отремонтировать порядка 2 тыс. км дорог и 69 мостов. Для сравнения: за предыдущие 5 лет было отремонтировано 1 543 км дорог и 19 мостов.

На данный момент общая протяженность сети автомобильных дорог Кировской области составляет более 25,1 тыс. км. Из них 786 км (3,1%) - федеральные автомобильные дороги ("Вятка" и Кострома - Шарья - Киров - Пермь), более 2,6 тыс. км (10,5%, 57 трасс) - автодороги регионального значения, более 21,7 тыс. км (86,4%, 17 600 дорог) - местного значения.