Беспошлинная зона Хайнаня в 2023 году обеспечила авиаремонт на $4,5 млн

За год с целью проведения ремонтных работ пункт технического обслуживания на территории особой таможенной зоны международного аэропорта Мэйлань принял 25 самолетов и 2 авиационных двигателя

ХАЙКОУ /Китай/, 27 января. /ТАСС/. База для ремонта авиалайнеров на территории особой таможенной зоны международного аэропорта Мэйлань в городе Хайкоу (административный центр южнокитайской провинции Хайнань) в 2023 году предоставила услуги на 32,3 млн юаней (более $4,5 млн по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Хайкоу дейли".

По сведениям издания, за 12 месяцев с целью проведения ремонтных работ указанный пункт технического обслуживания принял 25 самолетов и 2 авиационных двигателя. Их совокупная стоимость, указанная при ввозе и вывозе, оценивается примерно в 12,4 млрд юаней (свыше $1,7 млрд).

Чтобы повысить эффективность оформления, местная таможня создала механизм по поддержанию контактов с заинтересованными предприятиями, упростила им процедуры и обеспечила зеленый коридор, позволяющий оперативно пропускать летные машины и детали к ним для ремонта в Хайкоу. Записать самолет на досмотр, как отмечается, можно круглосуточно.

Как заявил заместитель главы таможенной службы аэропорта Мэйлань Гу Чжэньчэн, компетентные ведомства будут создавать благоприятные условия для ремонта авиатехники в режиме беспошлинного ввоза и вывоза. Власти планируют прислушиваться к отзывам компаний, пользующихся услугами ремонтной авиабазы в Хайкоу.

Сервисный пункт для самолетов в зоне таможенного контроля воздушной гавани города Хайкоу официально начал работу со второй половины 2022 года. Он занимается как техническим обслуживанием, так и проведением планового капитального ремонта, починкой комплектующих, обработкой и покраской фюзеляжа.