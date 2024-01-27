Дерипаска заявил, что экономическая ситуация в Великобритании остается очень сложной

По мнению бизнесмена, спасти положение в стране может только новое лейбористское правительство, но даже оно не гарантирует возвращения русских инвесторов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что экономическая ситуация в Великобритании все еще остается сложной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Экономическая ситуация в Британии остается очень и очень сложной. Мечты о Сингапуре-на-Темзе вряд ли будут реализованы", - заявил он.

По мнению бизнесмена, спасти положение в стране может только новое лейбористское правительство, но даже оно не гарантирует возвращения русских инвесторов.

"Отношение к ним будет лакмусовой бумажкой и для китайских, и для латиноамериканских, да и для индийских инвесторов", - добавил предприниматель.