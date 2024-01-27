Кабмин одобрил изменения о легализации российских и иностранных документов

Новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кабмин РФ одобрил законопроект, касающийся упрощения использования российскими гражданами иностранных документов. Новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Речь идет о корректировках законодательства, которые, в частности, позволяют подтвердить подлинность полученных за рубежом документов не только в Москве, но и почти в 40 областных, краевых и республиканских центрах, где есть территориальные подразделения Министерства иностранных дел. Это касается в том числе дипломов, свидетельств о браке и рождении детей", - говорится в сообщении. Как уточняется на сайте кабмина, в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

Также изменится порядок запроса официальных бумаг из другого государства, например, если его затруднительно посетить. Теперь пошлина за это будет взиматься не автоматически, а только в случае, если такая операция осуществима.

Новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года. Они помогут гражданам быстро и удобно проходить процедуры подтверждения личных документов, отмечается на сайте правительства.