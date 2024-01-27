Дюков считает, что спрос на нефть в мире продолжит расти

Глава "Газпром нефти" напомнил, что в 2020 году аналитики говорили о том, что пик потребления нефти в мире уже пройден, и дальше оно будет только снижаться

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Такие фундаментальные факторы, как рост численности населения планеты и мировой экономики, говорят о том, что мировой спрос на нефть продолжит увеличиваться. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках пленарной сессии Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия".

Дюков напомнил, что в 2020 году аналитики говорили о том, что пик потребления нефти в мире уже пройден, и дальше оно будет только снижаться. "Но прошло четыре года, и мы видим, что рынок восстановился, потребление растет. И в принципе сейчас уже многие аналитики уверенно говорят о том, что если и говорить о достижении пика, то это произойдет не раньше, чем следующее десятилетие", - сказал он.

При этом глава "Газпром нефти" назвал этот прогноз консервативным. "Многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть продолжит расти. Об этом говорит и рост населения планеты, об этом говорит и рост экономики, прежде всего, азиатской экономики. И мы видим рост спроса со стороны нефтехимии, также растет потребность в авиационном керосине и других видах топлива", - добавил Дюков.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.