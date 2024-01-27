На Ставрополье выставка "Агрокавказ-2024" соберет участников из Китая и Турции

Всего к участию заявлено около 350 компаний

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Выставка "Агрокавказ-2024" соберет на Ставрополье с 31 января по 2 февраля около 350 компаний из России, Китая, Турции, Белоруссии и Нидерландов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

"В Минеральных Водах на территории выставочного комплекса "Минводыэкспо" с 31 января по 2 февраля пройдет выставка "Агрокавказ-2024". В выставке примут участие компании из России, Китая, Турции, Беларуси, Италии, Нидерландов, которые представят оборудование, технику и технологии в области сельского хозяйства, семена, удобрения, средства защиты растений и многое другое", - говорится в сообщении.

Всего заявлено около 350 компаний, готовых продемонстрировать более 10 тыс. образцов различной продукции.

"Аграрии со всей России смогут открыть для себя новые достижения в отрасли, наладить деловые контакты, заручиться партнерством", - отметил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко, слова которого приводятся в сообщении.