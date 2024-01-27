РФ перенаправила 70 млн тонн угля из Европы в дружественные страны в 2023 году

Среди ключевых направлений - Китай, Индия и Турция

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Благодаря развороту на Восток России удалось перенаправить более 70 млн тонн угля в дружественные страны в 2023 году. Об этом в рамках пленарной сессии Дня энергетики в ходе выставки-форума "Россия" сообщил эксперт Владимир Рашевский (бывший генеральный директор СУЭК).

Из его презентации следует, что из 213 млн тонн угля по итогам 2023 года 37 млн тонн было экспортировано в недружественные страны.

Среди ключевых дружественных направлений - Китай (102 млн тонн), Индия (30 млн тонн) и Турция (29 млн тонн).

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.