Новак отметил сбалансированность мирового рынка нефти

Ситуация на рынке контролируема благодаря действиям ОПЕК+, отметил вице-премьер

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мировой рынок нефти сейчас сбалансирован и контролируем благодаря действиям ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Рынок нефти сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, ситуация контролируемая", - сказал он на Дне энергетики в рамках форума-выставки "Россия".

Несколько стран ОПЕК+, в том числе и Россия, придерживаются с весны 2023 года и до конца 2024 года добровольных сокращений добычи нефти. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн б/с.

Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн б/с с июля прошлого года и до конца первого квартала 2024 года. А Россия с сентября и до конца марта следующего года снижает поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с, в августе поставки сокращались на 500 тыс. б/с. Еще несколько стран ОПЕК+ в первом квартале 2024 года сокращают добычу 700 тыс. б/с.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.