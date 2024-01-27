Лихачев: в основе развития мировой атомной энергетики будут лежать технологии РФ

Глава Росатома отметил, что одна из задач корпорации - масштабирование проекта, но это займет годы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев считает, что в основе дальнейшего развития мировой атомной энергетики будут лежать российские технологии, которые разрабатываются в проекте "Прорыв".

"Прорыв" - флагманский проект Росатома, опытно-демонстрационный комплекс атомной энергетики четвертого поколения, который реализуется в Северске Томской области. 6 января Лихачев заявил, что только Россия имеет опыт эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах в промышленном индустриальном формате.

"Моя гипотеза пока состоит в том, что в основе дальнейшего развития атомной энергетики на планете будут лежать технологии, которые сегодня мы в Северске демонстрируем", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".

Лихачев отметил, что одна из задач Росатома - масштабирование проекта, но это займет годы. "Атомная энергетика очень консервативна и весьма строга с точки зрения регулирования и надзора", - подчеркнул он. По словам главы госкорпорации, необходимо пройти все этапы развития этой технологии, на каждом из них демонстрируя безопасность, эффективность и подтверждение заявленных параметров.

"Нас это ни в коем случае не останавливает. Наоборот, мы сейчас продолжаем активное строительство и в России, и за рубежом", - подчеркнул Лихачев.

О проекте "Прорыв"

Первые объекты в рамках проекта "Прорыв" по развитию ядерной энергетики будущего будут вводиться в промышленную эксплуатацию начиная с 2024 года. В I квартале 2024 года будет введен в эксплуатацию завод по производству ядерного топлива (модуль фабрикации и рефабрикации).

Строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса в составе реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным ядерным топливным циклом, включая комплекс по производству смешанного уран-плутониевого нитридного топлива, а также модуль переработки облученного ядерного топлива, реализуется на площадке Сибирского химического комбината (предприятие Росатома). Проект направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и на решение проблем отработанного ядерного топлива и РАО. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию с многократным рециклом делящихся материалов. Таким образом, система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.