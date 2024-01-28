Глава РЭЦ: культурная программа на выставке "Сделано в России" восхищает китайцев

По словам Вероники Никишиной, человеческие отношения, которые завязываются между народами России и Китая определяют будущее и экономического, и политического сотрудничества

ШЭНЬЯН /Китай/, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Культурная программа, представленная на ярмарке-фестивале "Сделано в России" в провинции Ляонин, находит отклик у китайцев. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на выставке в Шэньяне - административном центре региона.

"Гуманитарное сотрудничество - крайне важная часть отношений России и Китая. Культурная программа, которую мы привезли, с русскими песнями, с русскими танцами, с русским балетом, находит фантастический отклик у китайцев", - сказала Никишина.

По ее словам, уникальность мероприятия заключается не только в деловой программе. "Человеческие отношения, которые завязываются между народами наших стран, определяют будущее и экономического, и политического сотрудничества", - отметила директор РЭЦ.

В первый день выставки в Шэньяне состоялась автограф-сессия российской фигуристки, чемпионки Олимпийских игр 2022 года в Пекине Анны Щербаковой. На встречу с ней пришли более 1 тыс. китайских поклонников. В заключительный день артисты балета Мариинского театра дадут гала-концерт в Большом театре Даляня. Они исполнят фрагменты спектаклей "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Шехеразады" Николая Римского-Корсакова и "Дон Кихота" Людвига Минкуса. Выступления артистов пройдут в сопровождении Китайского симфонического оркестра. За дирижерским пультом - петербургский маэстро Валерий Овсянников.

Ярмарка-фестиваль "Сделано в России" проходит с 27 января по 4 февраля в китайских городах Шэньян и Далянь. В мероприятии принимают участие около 130 компаний из 30 регионов России. Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам (хохломская роспись, Гжель и Жостово), а также посетить фотозону в русском стиле. Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годы. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.