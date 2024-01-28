В Словакии сообщили о переговорах о закупке ЗРК Patriot в США

Вице-премьер республики Роберт Калиняк отметил, что стране необходимы эти системы ПВО для защиты национального воздушного пространства

БРАТИСЛАВА, 28 января. /ТАСС/. Словакия ведет переговоры с США о закупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, об этом сообщил, выступая по Словацкому телевидению, вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк.

"Сейчас ведутся переговоры с США о закупке ЗРК Patriot", - сказал он. Политик подчеркнул, что стране необходимы эти системы ПВО для защиты национального воздушного пространства. Контракт на их приобретение станет, по его словам, одним из крупнейших в истории словацкой армии.

Братислава намерена договориться с США о получении скидки на покупку требующихся систем ПВО. В 2022 году республика передала на безвозмездной основе Украине комплекс С-300. Из-за этого, как говорят представители правительства, защита национального воздушного пространства значительно ослаблена.