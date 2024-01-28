В Белоруссии заявили, что совместно с РФ к 2026 году произведут два первых легких самолета

Зампремьер-министра республики Петр Пархомчик отметил, что до 2030 года планируется выпустить 85-100 штук

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Белоруссия совместно с Россией к 2026 году произведет два легких самолета, до 2030 года планируется выпустить 85-100 штук. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик в эфире телеканала "Беларусь-1" .

"Мы должны к 2026 году произвести два самолета. И что очень важно, мы уже сегодня имеет твердый заказ, то есть количество самолетов, которое мы должны произвести до 2030 года, - 85-100 штук. Это минимальное количество, которое мы должны произвести в нашей стране", - сказал Пархомчик. По его словам, если будут успешно выполнены поставленные задачи, самолетов может быть и больше.

Пархомчик отметил, что в сфере авиастроения страны продвигаются довольно быстро. В 2023 году во время визита премьер-министра Белоруссии Романа Головченко в Екатеринбург между белорусским ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" и российским АО "Уральский завод гражданской авиации" подписан договор по созданию 19-местного самолета. "Мы сегодня вместе разрабатываем и создаем этот самолет, ведем опытно-конструкторские работы", - сказал Пархомчик.