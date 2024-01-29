Оверчук назвал невозможным развитие экономических связей с ЕС в среднесрочной перспективе

Вице-премьер РФ подчеркнул, что стороны могли бы развивать отношения, однако "европейцы настроены на другое"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия понимает, что развитие торгово-экономических связей с Европейским союзом в среднесрочной перспективе невозможно. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналу "Эксперт", которое было опубликовано в первом номере издания в 2024 году

"Мы исходим из реальности и понимаем, что в среднесрочной перспективе развитие торгово-экономических связей с ЕС вряд ли возможно", - сказал он. При этом Оверчук напомнил, что "не Россия разрывала экономические связи с Европой, и не Россия начала вводить санкции".

"Мы могли бы развивать отношения, но очевидно, что европейцы настроены на другое, - добавил он. - Пока там [в ЕС] очень мало людей, способных объективно оценить происходящее и быть непредвзятыми в отношении нашей страны".

России, по словам вице-премьера, удалось "быстро переориентировать торговые потоки на юго-восток". "В принципе этот разворот начался еще до событий февраля 2022 года, так как еще ранее экономический центр мира переместился туда, куда мы перенаправили наши торговые связи, - продолжил он. - Сокращение доли ЕС в нашей внешней торговле наблюдается с 2019 года, и события 2022 года лишь ускорили этот процесс".

Оверчук также уточнил, что с 2019 года и до октября 2023 доля ЕС в российском товарообороте снизилась с 43,6% до 17,6%, а в натуральном выражении доля стран Европы в структуре российского товарооборота снизилась с 33,9% в 2021 до 11,6% за девять месяцев 2023 года. "При этом в денежном выражении торговля с остальными странами мира, кроме Европы и других западных стран, в 2021 году составляла 47%, а за девять месяцев прошлого года выросла до 75,2%. В натуральном выражении этот показатель изменился с 53,1% в 2021 году до 80,9% за девять месяцев 2023 года", - констатировал вице-премьер.