Оверчук: шансы ЕС сохранить уровень жизни зависят от скорости восстановления связей с РФ

Вице-премьер России добавил, что реальный ВВП Евросоюза за январь-сентябрь 2023 года вырос на 0,5%, в то время как у ЕАЭС в 2023 году по сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился более чем на 3,5%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сохранение привычного уровня жизни европейцев зависит от скорости восстановления отношений с Россией. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналу "Эксперт", которое было опубликовано в первом номере издания в 2024 году.

"Завершение периода глобализации, политизация процесса принятия решений в ЕС и разрыв экономических связей с Россией лишают Европу тех конкурентных преимуществ, на которых строилось ее благополучие", - указал он. "Чем скорее в Европе осознают необходимость восстановления отношений с Россией, тем выше шансы на то, что европейцы смогут сохранить привычный им уровень жизни", - считает Оверчук.

Вице-премьер обратил внимание, что сейчас "наблюдается вывод промышленного производства в регионы с более низкими ценами на энергию, а также сокращение сельскохозяйственного производства". "В этом и состоит закат Европы, который очень хорошо заметен на фоне показателей экономического роста в других регионах мира, включая ЕАЭС", - указал он.

С 2022 года, по словам Оверчука, наблюдается замедление темпов экономического роста Европейского союза: за январь - сентябрь 2023 года реальный ВВП ЕС вырос только на 0,5% относительно аналогичного периода предшествующего года, а в Эстонии ВВП снизился на 3,1%, в Литве - на 0,5%, в Латвии - на 0,2%, в Германии и Австрии - на 0,2%, а, по появившимся оценкам, в целом за 2023 год ВВП Германии сократился на 0,3%.

При этом, как отметил вице-премьер, по предварительным оценкам национальных статистических ведомств, в 2023 году по сравнению с 2022 годом реальный ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5%. "Ожидается, что ВВП Армении вырос на 8,5%, Беларуси, по имеющимся данным, - на 3,9%, Казахстана - на 4,9%, Киргизии - на 6,2% России - на 3,5%, - продолжил он. - При этом две ведущие экономики ЕАЭС - российская и белорусская - находятся под действием мер сдерживания развития. Уровень безработицы по методике МОТ в странах ЕС за два квартала 2023 года составлял 6%, а в странах ЕАЭС - 3,5%".